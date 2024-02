Strade ko, un piano da 1,2 milioni. La Provincia bussa alla Regione

Poco meno di 1,2 milioni di euro per sistemare cinque strade provinciali, alcune delle quali chiuse e in attesa da tempo dei lavori che ne garantiscano la riapertura. È quanto prevede il piano deliberato dalla Provincia, che sarà sottoposto a Regione Liguria nel tentativo di intercettare finanziamenti dedicato agli interventi infrastrutturali. Cinque i progetti di fattibilità approvati che riguardano la vallata e la riviera. Il primo riguarda la sistemazione del cedimento di valle sulla sp4 in località Scogna, nel comune di Sesta Godano, per cui è stata stimata una spesa di 240mila euro; nel comune di Beverino, invece, servono 115mila euro per sistemare il cedimento di valle verificatosi mesi fa sulla provinciale 9 a Castiglione Vara, con la strada ancora oggi chiusa. Sempre in Val di Vara, ma nel comune di Follo, è stimata in 222mila euro la spesa necessaria per la messa in sicurezza di un tratto della provinciale 14 ’Bastremoli–Sorbolo-Tivegna’, nella frazione di Tivegna. Due invece gli interventi approvati nella riviera. A Monterosso si punta a intervenire sulla sp38, in corrispondenza del Rio delle Rocche, per la messa in sicurezza della strada. L’importo in questo caso è di 372mila euro. Infine, a Levanto, si punta alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dei muri di contenimento rivestiti in pietra sulla provinciale 566 dir, tra le località Montale e San Gottardo.L’importo totale del lavori è stato stimato in 242.082,91 euro.

mat.mar.