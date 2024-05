Strade chiuse, servono 1,5 milioni. Al via i lavori sul ponte di Borseda

Oltre un milione e mezzo di euro per risistemare le principali strade provinciali del Calicese e alleviare i disagi dei residenti. A tanto ammonta la spesa che dovrà sistenere la Provincia per sistemare non solo la sp8, interrotta da due settimane da una frana all’altezza di Ferdana e che di fatto divide in due il territorio comunale, ma anche la sp20 chiusa dal febbraio scorso a causa di alcune frane. Il punto sulle necessità economiche è stato fatto ieri mattina in occasione di un sopralluogo avvenuto a Borseda per un altro cantiere, in fase di avvio: quello da 950mila euro per la sistemazione del ponte, sempre sulla sp8, un tratto di strada interrotto da quattro anni.

Per sistemare la sp8 a Ferdana servono 850mila euro per la messa in sicurezza e consolidamento del versante; altri 730mila euro serviranno sulla sp20, in località Posticcio, per ripristinare la strada da cedimenti di carreggiata e frane. Proprio i lavori per il consolidamento del ponte sulla sp8 a Borseda, al via nelle prossime settimane, "potranno contribuire, ancor prima della loro conclusione a mitigare la situazione di disagio originatasi dopo la frana a Ferdana. a prossima settimana i tecnici dell’ente si incontreranno con il sindaco di Calice per acquisire la disponibilità del ponte stesso, così da avviare i lavori entro la settimana stessa" fa sapere la Provincia, che sottolinea di aver richiesto i fondi necessari alla Regione Liguria e di aver programmato anche un tavolo tecnico, nei primi giorni della settimana prossima, per definire le attività in corso che coinvolgono direttamente il Comune di Calice e la Regione.