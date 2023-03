Storie di famiglie frustrate con ’La Fabbrica’ al Dialma

Quattro attori per affrontare un turnover di personaggi e dare vita a uomini e donne infelici, arrabbiati, che non sanno dare un nome alla loro frustrazione. È ‘La fabbrica degli stronzi’ la nuova tappa della rassegna da Fuori Luogo al Dialma Ruggiero in programma domani sera, alle 21.15. Uno spettacolo che nasce dall’incontro tra due giovani compagnie, la ligure Kronoteatro e il gruppo torinese Maniaci d’Amore, tra le più attive della scena indipendente italiana. Diverse tra loro, ma accomunate da uno sguardo impietoso sul reale. Il titolo, naturalmente, non passa indifferente, per una storia che porta lo spettatore in un mondo isterico e meschino, fatto esclusivamente di vittime. Un mondo dove la colpa di ogni sofferenza, frustrazione e sventura è sempre attribuita a qualcun altro: e se un responsabile non c’è, lo si inventa. Con livido umorismo e qualche baluginio di tenerezza, lo spettacolo indaga attraverso tre quadri – la coppia, la famiglia e il gruppo – il gusto tutto contemporaneo di riconoscersi non in chi agisce, ma in chi subisce, ovvero la gara popolare a chi brucia di più nell’inferno che sono gli altri. Ecco quello che potrebbe essere definito il ‘paradigma vittimario’, così radicato oggi nella psicanalisi, nei media, nella famiglia, nel nostro modo di abitare il mondo. Tommaso Bianco, Francesco d’Amore, Luciana Maniaci e Maurizio Sguotti, nelle loro performance, chiamano in causa le madri, i padri, i fidanzati. Ma anche i dirimpettai, i colleghi, i vicini di sedile sui tram. Info al 333 2489192 (anche via Whatsapp) o a [email protected]

Marco Magi