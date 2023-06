Storie di donne nel segno del mistero

La Newcastle Book Company e l’Arci di Castelnuovo Magra organizzano oggi un nuovo appuntamento con la lettura in piazza Querciola, nel borgo sulle alture della Val di Magra. L’appuntamento è per le ore 19. Protagonista sarà Daniela Tresconi, autrice arcolana, che presenterà due volumi – "La linea del destino" e "Il sigillo delle cento chiavi", entrambi pubblicati da Panesi Edizioni –, dedicatI alle storie di due donne. Storie che si sviluppano nel segno del mistero, sullo sfondo di epoche diverse e antichi borghi, in un dialogo fra presente e passato, partendo dal 1300 e dal 1500 fino ad arrivare ai giorni nostri. L’autrice, che dialogherà con l’esperta di comunicazione Alice Cervia, si occupa di cultura ed eventi per un ente pubblico ed è uno dei talenti letterari dello Spezzino: nata nella città capoluogo, vive ad Arcola, è book blogger e addetta stampa per manifestazioni ed associazioni. Fra queste, collabora attivamente con "Nati per scrivere", per cui collabora alla realizzazione di iniziative per la promozione e la divulgazione della cultura. Per chi volesse, al termine dell’incontro aperitivo e cena al circolo Arci Centro Storico (info 389 1179707).

C.T.