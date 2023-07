Storie dantesche alla Villa romana

‘Anime... nel mezzo di...’, una rappresentazione itinerante che porterà gli spettatori a vivere, attraverso altri linguaggi, storie dantesche liberamente ispirate. Nella splendida cornice della Villa Romana del Varignano oggi alle 17.45 e alle 20.45, il progetto-spettacolo caratterizzato dal rapporto sinergico fra diversi codici: verbale, Lis, iconico, mimico-gestuale-corporeo e musicale-canoro, tutti utilizzati nella rappresentazione teatrale. I testi scelti o elaborati sono liberamente ispirati alle allegorie dantesche; propongono una rilettura in chiave simbolica del delicato processo interiore di crescita personale, richiesto a ciascun essere umano nei significativi passaggi evolutivi della sua esistenza. La struttura di questo ‘viaggio’ interiore ripercorre in sette tappe il processo di ricerca, fuga e ritorno verso la ricomposizione del sé. Organizzato dall’associazione culturale teatrale ‘Quelli che il teatro...’ e il gruppo vocale gruppo vocale L’Esaensemble, prevede anche la visita guidata all’area archeologica alle 17 e alle 20. Prenotazione obbligatoria a https:anime_varignano.eventbrite.it selezionando l’orario preferito. Ingresso a 4 euro (gratuito per gli under 18, ridotto a 3 euro dai 18 ai 25 anni). Il biglietto comprende la visita guidata alla Villa e la partecipazione allo spettacolo. Info allo 0187 790307.