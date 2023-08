Storia Romana al Castello di La Spezia: Dialogo su Paesaggio Antico

Sedicesimo appuntamento delle ‘Notti al Castello’ stasera alle 21.15, al Castello di San Giorgio, con ‘Alla ricerca della nostra storia: l’eredità spezzata del paesaggio antico, il Golfo della Spezia in età romana’, un dialogo fra Donatella Alessi e Paolo Sangriso, a partire dal suo ultimo libro ‘Paesaggi romani nell’Ager Lunensis – Il Golfo della Spezia’. Sangriso, laureato Topografia Antica, specializzato in Archeologia sulla topografia dell’ager Lunensis, dottore di ricerca sui modelli produttivi della terra sigillata italica, ha diretto scavi e ricognizioni in Italia e si interessa di topografia dell’Etruria settentrionale costiera, produzione di sigillata italica, culti orientali e organizzazione dello spazio nell’antichità. L’ingresso è libero. L’ascensore verticale che collega via del Prione e via XX Settembre e l’ascensore inclinato del Castello San Giorgio, che collega via XX Settembre e via XXVII Marzo, saranno fruibili fino a mezzanotte. Info allo 0187 751142 o all’email a [email protected]