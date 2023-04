Professor Pezzino: "L’ignoranza sui fatti della Storia rende i ragazzi scoperti e indifesi"

La Spezia, 25 aprile 2023 – Professor Pezzino, cosa dirà ai ragazzi che domani incontrerà al Civico?

"Cercherò di spiegare perché il 25 aprile è una festa, non solo perché ricorda la fine di una guerra ma anche e soprattutto perché è una vittoria delle Resistenze, anche senz’armi, contro il nazifascismo. Da quella vittoria è nata un’Italia libera che ha reso possibile il referendum del ‘46, la nascita della Repubblica e la promulgazione della Costituzione. E’ una festa nazionale che coinvolge tutti i cittadini, anche quelli che non si riconoscono in certi valori e a cui magari viene il prurito solo a sentire parlare di fascismo".

Pensa che la scuola e l’Università abbiano fatto il necessario per aiutare le nuove generazioni nell’acquisizione di una piena consapevolezza rispetto al fascismo?

"Si tratta di due aspetti diversi. Le Università, con i professori e i ricercatori, hanno lavorato molto negli ultimi decenni ricostruendo gli eventi di quegli anni in tutti i loro aspetti, militari e sociali, dai deportati politici alla morte dei sacerdoti in un contesto di resistenza civile. Non sono mancati contrasti, ma alla fine gli studiosi sono riusciti a ritrovare l’unità nei fondamentali. Diversa la situazione della scuola che, spesso soggetta alle sollecitazioni della società e delle famiglie, non è messa nelle condizioni di rispondere all’esigenza di una formazione adeguata. L’insegnamento della Storia, tranne che nei licei, è stato ridotto e la classe docente è spesso demotivata. Gli insegnanti non hanno più la stima di cui godevano 40-50 anni fa, e non certo per colpa loro. Questo non toglie che ci siano belle realtà, come quella in cui mi sono imbattuto incontrando gli studenti del Parentucelli-Arzelà di Sarzana. Ho trovato ragazzi attenti e curiosi, anche se ho riscontrato una certa ignoranza su molti fatti storici, che li rende scoperti e indifesi".

Quale spiegazione si sente di dare rispetto al manifestarsi, in Italia e in Europa, di certi rigurgiti di ideologie e di comportamenti ispirati al nazi-fascismo?

"Io credo che sia colpa dei nazionalismi estremi e dal diffondersi di ideologie sovraniste generate dal timore della perdita di importanza dei singoli stati nazionali. I cittadini si sono spaventati e hanno determinato il sorgere, o risorgere, di vecchi regimi ispirati a valori come il nazionalismo e la chiusura verso l’esterno, con la paura per il diverso. Questo non significa che i flussi migratori non debbano essere governati, ma non con la paura. A parte le ideologie che si stanno diffondendo in Francia e in Germania, nell’Europa dell’Est movimenti simili sono al governo. Le stesse socialdemocrazie hanno visto un’alternanza con governi di destra o centrodestra. Anche in Italia oggi governa la destra, vedremo che succederà...".

Puntuali, con il 25 aprile, sono tornate – ispirate anche dalle esternazioni di autorevoli esponenti dell’attuale maggioranza di governo – le polemiche su alcuni temi ricorrenti, come i legami con il fascismo, si dice non completamente recisi. Quale è il suo pensiero in proposito?

"Non posso suggerire alla destra di fare i conti con un regime di cui c’è da salvare ben poco. Rispetto a quanto fatto a suo tempo da Gianfranco Fini penso si sia tornati indietro: mezze condanne, reticenze, richiami al comunismo, e via dicendo. E’ un peccato perché penso che la destra italiana potrebbe, intesa come destra moderna, avere un ruolo importante se davvero volesse recidere certi rapporti di figliolanza, rispetto ai quali aspettiamo ancora una parola definitiva. Il 25 è festa della vittoria sul nazifascismo, per il resto ci sono altre occasioni di discussione. Mi domando: che senso ha che la seconda carica dello Stato dopo essere stato all’Altare della patria voli a Praga a celebrare Jan Palach quasi a contrapporlo all’antifascismo? Certi raffronti storici sono insostenibili".

Lei si è occupato, anche nella veste di consulente tecnico della Procura militare, degli eccidi nazifascisti. Oltre ai risultati raggiunti nelle tante istruttorie avviate e nelle successive sentenze, pensa si possa fare altro, se non nell’accertamento delle responsabilità dei singoli, nella ricostruzione storica di quanto accadde in quella sanguinosa stagione?

"I processi celebrati, soprattutto alla Spezia, sono stati fondamentali per fare luce su episodi come l’eccidio di Sant’Anna rispetto al quale mai si era arrivati a una sentenza. In altri casi, come Marzabotto, hanno permesso di individuare le responsabilità dei comandanti tedeschi, come Walter Reder, ma non quelle di altri che avevano collaborato attivamente alle stragi. La giustizia tardiva non ha portato all’effettiva punizione dei responsabili, sono stati comminati ergastoli ma la Germania non ha mai concesso l’estradizione dei colpevoli, né accettato l’applicazione delle pene in quel Paese, l’unico risultato è stato quello di non far uscire dai confini i responsabili. Oggi non si può fare altro, ma serve mantenere la conoscenza storica di quegli eventi".