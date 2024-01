Stop violenza. L’arte in scena a Villa Bombrini

No alla violenza di genere in primo piano oggi a Villa Bombrini a Genova, dove le arti s’incontreranno per chiedere uno stop a questa piaga che anche nel primo mese del 2024, purtroppo, non accenna a mitigarsi. Fotografia, recitazione, ballo e canto si mescoleranno per supportare un mondo in rosa sempre più macchiato dal rosso del sangue. La prima occasione di riflessione sarà la mostra ’La forza delle donne’, dedicata a Martina Rossi, morta per fuggire a uno stupro e a tutte le vittime di violenza, come la 23enne Giulia Donato, prima vittima di femminicidio dello scorso anno, uccisa a Pontedecimo perché voleva lasciare un compagno morboso e ossessivo. Sensibilizzare e "far rumore" ogni giorno il fine degli organizzatori: il Centro per non subire violenza (da Udi) aps e il Centro per non subire violenza Martina Rossi. "Bisogna rinforzare una rete sul territorio, un gioco di squadra che riesca ad interrompere la violenza maschile sulle donne, salvando la vita a loro e ai loro figli e figlie" sottolineano. Il progetto audiovisivo è curato da Claudia Oliva, fotogiornalista di Recco e volontaria del Centro Martina Rossi, in collaborazione con Francesca Cavallini e con Francesco Bianchi, che hanno dato origine a una vera e propria installazione audiovisiva con il contributo di truccatrici e attrici locali. Si proseguirà con la performance della scuola di ballo genovese Live Dance, la presentazione del libro di voci collettive ’Riprendo la mia vita’, che raccoglie 15 testimonianze di scampate, e il recital a 14 corde da Bach ai compositori contemporanei genovesi sulla Brahms-Hard Guitar del Maestro Massimo Traffano. L’evento è patrocinato dai Centri antiviolenza, da Genova Liguria Film Commission, dal Centro Studi Amedeo Peter Giannini.