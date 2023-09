Stop intolleranza Dibattito di Azione

"Uniti contro l’intolleranza: combattere la violenza, l’omofobia e il bullismo": Azione La Spezia organizza oggi alle 18 nel Circolo Fantoni in corso Cavour 371 una conferenza-dibattito aperto a tutti. O A discuterne, un ampio parterre di ospiti dal retroterra differente, per cercare di scattare una fotografia a 360 gradi a queste dinamiche e proporre soluzioni efficaci: oltre agli esponenti del partito Roberto Donna (segretario regionale) e Isabella De Monte (responsabile Europa), interverranno Davide Battolla (associazione Coscioni), Nea Delucchi (associazione Vittoria), Federico Lera (avvocato e membro della task force "Hate Speech" di Amnesty International), Camilla Morando (laureanda in giurispridenza), Francesca Tarantini (referente coordinamento donne Cgil La Spezia), Gabriella Tartarini (già dirigente scolastica) Anna Mori e Chiara Tenca (giornaliste).