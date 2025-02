Stop alla guerra. Iniziativa all’Arci

’Stop war’ note di pace, dialoghi e musica per un mondo senza guerra: domani doppio appuntamento all’Arci nave di Sarzana. Alle 15 gli interventi di Pietro Lazagna, storica figura del movimento pacifista di Spezia e Liguria, Giorgio Beretta (analista di Rete italiana Pace e Disarmo) che tratterà di riarmo in Europa e in Italia, Stefano Sarti di Legambiente (campagna No Base Blu), Lucia Catani (rete spezzina Pace e Disarmo) che parlerà di obiezione di coscienza alla guerra, quindi Francesco Marchese consigliere dell’Arci nazionale e Floriana Lichene (Arci pace e solidarietà nazionale). Alle 18 concerto a cura dei laboratori di musica d’insieme. Si esibiranno Lab junior dai 7 agli 11 anni con musica pop italiana e internazionale, Lab Barontini, Lab Johnny and Moondogs, Abreu e Settante, con la direzione di Gianni Grondacci.