Stop alcolici Asporto vietato dalle 21 alle 6

Ieri il sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza in materia di sicurezza urbana a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti delle aree della città particolarmente interessate da fenomeni di sicurezza e decoro urbano. In particolare a decorrere da sabato 6 maggio fino al 4 giugno compreso, dalle ore 21 alle ore 6 è vietata la vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo da parte di attività commerciali (autorizzati come esercizi di vicinato, piccole e medie strutture di vendita).

Il provvedimento avrà vigenza nell’area compresa tra: via Fiume (tratto da via Monteverdi a piazza Saint Bon), piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin, viale Amendola, via A Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via San Fermo e via Bezzecca.

L’ordinanza si è resa necessaria poiché il flusso di persone nel centro cittadino nelle ore serali, già comunque rilevante nel periodo invernale specie nei fine settimana, sta subendo un sensibile incremento con l’arrivo della stagione estiva. L’inosservanza prevede una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 500 e un massimo di 5.000 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari 1.000 euro.