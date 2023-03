Stop ai treni, sos per il turismo "Così si rischia di creare il caos"

Le guide turistiche Federagit Confesercenti di Spezia preoccupate per l’anticipo dei lavori alla stazione ferroviaria di Monterosso, che porteranno all’interruzione del traffico sulla linea Genova-La Spezia già dal 16 al 20 maggio anziché, come inizialmente comunicato, dal 23 al 27 maggio. In una lettera aperta a Trenitalia e istituzioni le guide lamentano il concreto rischio caos con lo stop treni in un periodo di alta stagione turistica soprattutto di stranieri. "Come guide e accompagnatori che operano da più di un trentennio di Federagit siamo preoccupati per la situazione di insicurezza che si verrebbe a creare nelle stazioni delle 5 Terre. Inoltre in caso di anche condizioni meteo marine avverse, con lo stop dei battelli, la situazione potrebbe diventare pericolosa". La richiesta è di "adoperarsi per programmare i lavori e le interruzioni del traffico in periodi diversi", possibilmente "già a marzo, o comunque prima delle festività pasquali”, o "dopo il ponte del 2 giugno, quando i flussi turistici saranno meno consistenti e più facilmente gestibili".