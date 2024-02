Stop ai servizi interni di vigilanza: "La carenza di personale civile favorisce l’ingresso dei privati"

Fra qualche mese, i varchi d’accesso delle strutture della Marina sparse per la provincia potrebbero non essere più presidiati dal personale interno, ma da società private. Mentre a Roma si entra nel vivo del dibattito sul futuro del progetto Basi Blu che riguarda da vicino anche la base navale spezzina, sono destinate a fare rumore le recenti comunicazioni interne che danno ormai per prossimo un avvicendamento nel controllo degli ingressi in diverse strutture della Marina. Una svolta che potrebbe avvenire a maggio e riguardare numerosi centri, come l’Ammiragliato e il Centro di supporto e sperimentazione navale di viale San Bartolomeo; stessa sorte nei mesi successivi potrebbe essere riservata anche per i servizi ai varchi di Maralunga e di Balipedio, da sempre presidiati dagli Asv, gli assistenti ai servizi di vigilanza. In corso di valutazione, per ora, la situazione dell’Arsenale militare. Lo stop ai servizi di vigilanza interna in diversi centri della Marina sarebbe causato dalla carenza di questa tipologia di personale, lo stesso che attualmente vigila anche nel Museo tecnico navale. A confermare la situazione è il coordinatore provinciale di Flp Difesa, Christian Palladino. "Ci è stato comunicato che, a partire dal mese di maggio saranno sospesi i servizi di vigilanza presso taluni presidi militari per carenza di personale. Altra opportunità persa e ceduta chissà a chi?" interroga il sindacalista, prospettando la possibilità di un avvicendamento ai varchi a favore dei privati, e rilanciando sulla necessità di un piano di assunzioni in grado di rispondere davvero alle esigenze della base navale spezzina. "Ultimamente toni trionfalistici sul nostro dicastero e sulla Base navale spezzina permeano gli ambienti della Difesa, ma la realtà parrebbe lontana dalle visioni – afferma –. A livello nazionale le cessazioni nel triennio 2024-2026 sono state quantificate in 1.796 unità, mentre il ministro ha pianificato un fabbisogno di personale di 1.472 unità. Continuiamo a sostenere la necessità di lavorare ad un piano straordinario di assunzioni, da destinare in primis all’area tecnico industriale e dunque anche a sostegno del piano industriale integrato 2020-2025 per gli arsenali della Marina e per i centri tecnici, come proposto dal Comando logistico, che prevede l’avvio del processo di rialimentazione degli organici civili per dare continuità alle funzioni, recuperare le professionalità pregiate, e internalizzare funzioni strategiche per la forza armata".

Matteo Marcello