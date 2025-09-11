Stop ai cellulari nelle classi. Scuole superiori attrezzate per rispettare il divieto

La Spezia, 12 settembre 2025 – Telefoni rigorosamente spenti e riposti in cartella sia in aula che durante la ricreazione. Sarà un rientro all’insegna dell’offline anche quello degli istituti spezzini che, in vista della prima campanella di lunedì, si stanno già attrezzando per garantire che il divieto dell’uso del cellulare a scuola venga rispettato: dallo spazio dove poter riporre i dispositivi, come armadietti o tasche da parete, alle sanzioni in caso di trasgressione che varieranno a seconda del plesso, in base alle modifiche al regolamento di istituto approvate in vista della ripartenza.

“Abbiamo installato circa 70 ar madietti, uno per classe e almeno 5 in palestra, dove verranno riposti i telefoni degli studenti e le chiavi verranno custodite dai collaboratori scolastici fino all’uscita – spiega il dirigente scolastico dell’Istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana, Generoso Cardinale –. Anche le aule non resteranno incustodite durante le attività del gruppo classe in laboratorio o all’esterno ma saranno chiuse e controllate dai collaboratori scolastici. Mentre le sanzioni saranno applicate a seconda del caso specifico”. “La tecnologia – aggiunge Cardinale – è importante se utilizzata nel modo corretto come strumento didattico. Tutte le nostre aule sono dotate di Wi-Fi, ciò consente ai nostri studenti di navigare protetti nel caso in cui la lezione preveda l’utilizzo di dispositivi digitali e per i ragazzi con problematiche specifiche disponiamo di un collegamento hotspot”.

Gli studenti lasciano i loro telefoni cellulari all'ingresso della classe dopo il divieto di utilizzo all'interno dei locali scolastici (Foto repertorio Ansa)

All’Istituto ‘Capellini-Sauro’ le tasche a parete nelle aule dove riporre gli smartphone sono già una realtà da tempo. “Il lavoro che stiamo impostando è finalizzato a sensibilizzare studenti e genitori su questa tematica. Il divieto di utilizzo degli smartphone dovrebbe essere percepito come un’opportunità per la scuola di diventare uno spazio e un tempo di disconnessione volontaria da un’appendice sempre attiva – spiega il dirigente scolastico Antonio Fini –. Rinnovo l’invito ai genitori degli studenti a evitare di far portare a scuola i cellulari”. E sulle sanzioni: “Saranno più pesanti e potranno arrivare fino a qualche giorno di sospensione, ma prima di tutto cercheremo di coinvolgere in maniera attiva la componente scolastica nel riconoscere che esiste un problema generale”. “Avanzeremo per gradi a partire da un richiamo se ce ne sarà bisogno – è la linea del dirigente scolastico del liceo artistico e musicale ‘Cardarelli’, Franco Elisei –. Il nostro obiettivo è quello di educare i ragazzi a un uso consapevole delle tecnologie. Il cellulare può essere un alleato importante, ma non bisogna viverci in simbiosi”.