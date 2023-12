Stop ai botti per garantire più sicurezza

Niente botti per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. L’usanza di esplodere petardi e lanciare razzi colorati per accompagnare la notte più lunga dell’anno dovrà fare i conti, a Spezia, con l’ordinanza firmata dal sindaco Pierluigi Peracchini con la quale vieta l’utilizzo di prodotti pirotecnici dalla mezzanotte (e un minuto) di oggi, venerdì, fino alle 24 del prossimo 7 gennaio. Lo stop ai botti riguarderà il centro storico, parchi pubblici, aree sgambatura dei cani e nelle zone affollate. Quindi sarà vietato utilizzare fuochi d’artificio, petardi, mortaretti tranne quelli considerati a basso livello di rumorosità e pericolosità da utilizzare però esclusivamente nelle aree private e comunque non nelle zone adibite a spettacoli. Le aree territoriali dove non si potrà quindi accendere razzi e petardi, oltre che nelle vie pubbliche anche nei balconi, portici e giardini sono via Fiume nel tratto compreso tra via Monteverdi e piazza Saint Bon, piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, viale Italia, Passeggiata Morin, viale Amendola, via Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via San Fermo e Bezzecca. Il divieto sarà in vigore anche nell’area demaniale marittima del complesso del Porto Mirabello, via Moro, Largo Fiorillo e Passeggiata Morin. Non si potranno utilizzare petardi neppure all’interno dei parchi pubblici e di sgambatura dei cani. Un provvedimento che oltre alla tutela della pubblica incolumità e al rispetto dei residenti salvaguarda gli animali come evidenziato dal sindaco Pierluigi Peracchini. "I botti - spiegato - rappresentano un potenziale pericolo e per garantire una maggior sicurezza l’utilizzo è vietato non soltanto per la notte di Capodanno ma fino al termine delle festività del 7 gennaio. Il dovere di una amministrazione è quello di preservare l’incolumità dei cittadini e turisti prestando attenzione alla salvaguardia e benessere degli animali in particolare per quelli di affezione".