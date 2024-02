Stonewallsforlife, i muri che legano. Da ieri a Roma la mostra interattiva

Un anziano con il volto scavato dalle rughe sorride e appoggia una mano sulla spalla di un giovane migrante impegnato ad apprendere e mettere in pratica l’arte del realizzare e mantenere i muretti a secco. Un patrimonio della tradizione, certo, ma anche un asso nella manica contro il dissesto idrogeologico. È questo uno dei punti salienti del progetto Stonewallsforlife, al centro di una mostra interattiva inaugurata ieri a Roma, presso Esperienza Europa ’David Sassoli’.

Sono 16 le foto cuore del percorso, ognuna delle quali accompagnate da un codice qr permette di approfondire i dettagli delle diverse fasi, partendo dalla redazione di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici in cui i terrazzamenti patrimonio dell’Umanità Unesco sono parte centrale e mezzo principe di contrasto, il posizionamento di quattro stazioni di monitoraggio multiparametriche, i corsi di formazione per disoccupati e migranti, che favoriscono l’inclusione sociale e garantiscono il trasferimento della conoscenza di queste tecniche alle nuove generazioni. Finanziato tramite il programma Life dell’Unione Europea, Stonewalls promuove un’azione pilota all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre – promotore della mostra in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione Europea e con l’ufficio in Italia del Parlamento Europeo - per il recupero e la manutenzione di circa cinque ettari di muri a secco proteggendo anche la popolazione dai rischi derivanti da frane ed alluvioni. Una parte dei 7mila chilometri lineari di questi terrazzamenti che hanno modificato il paesaggio del Levante ligure e lo sostengono, tesoro fragile e prezioso. Un viaggio per scatti, realizzati da Paolo Corradeghini, Davide Marcesini, Michael Pasini, Emanuele Raso, Catherina Unger, Marzia Vivaldi, iniziato nel 2019, realizzati a terra e dall’alto, realizzate dal 2019 ad oggi raccontano alcuni momenti significativi del progetto: dall’anfiteatro di Manarola al centro del progetto di cui l’ente parco è capofila, gli interventi di manutenzione nel terrazzamenti, il lavoro di recupero dei muri, l’utilizzo delle tecniche innovative e alcuni dei muri recuperati con i terreni pronti per la coltivazione. L’iniziativa è stata presentata in concomitanza con la conferenza "titolo "Overtourism? Riflessioni per la tutela del patrimonio nazionale ed un turismo sostenibile. Il caso del Parco delle Cinque Terre" , momento di riflessione su un fenomeno che accomuna questa parte della Liguria ad altre località d’Italia e del mondo, e sarà visitabile ad ingresso libero fino al 13 marzo.

C.T.