Stile manouche allo Smood con Martini

Un altro grande artista sale sul palco dello Smood - Sign Music Desk di Ceparana. Questa sera, a partire dalle 22 (apertura alle 20.30), toccherà al chitarrista Jacopo Martini, considerato il più originale e miglior interprete della musica manouche in Italia. Il suo esordio come professionista avviene nell’ambito del jazz contemporaneo con una collaborazione discografica al fianco di Tiziana Ghigioni, Enrico Rava, Emanuele Parrini, Gianluigi Trovesi e molti altri big. La passione e gli approfondimenti sullo stile del chitarrista Django Reinhardt, lo conducono in Francia nella regione dell’Alsazia, a contatto diretto con i chitarristi manouche, apprendendone il vocabolario e le tecniche strumentali, a cui s’ispira per cercare l’evoluzione in un linguaggio più moderno. Negli anni che seguono, la critica internazionale lo descrive come uno dei più originali interpreti di chitarra nello stile Reinhardtiano. Martini vanta collaborazioni importanti con Stefano Bollani, Angelo Debarre, Enrico Rava, Nico Gori, Tony Scott, Fabrizio Bosso e tantissimi altri, oltre ad essersi esibito in svariati festival internazionali in Italia, Inghilterra, Argentina e Stati Uniti. È stato ospite in svariate trasmissioni radiofoniche tra cui Rai3 con Stefano Bollani, Jazz Radio FM (London), in diretta da Boisdale of Canary Wharf, ed è stato il primo musicista italiano ad essere invitato al campus ‘Django in June’ come didatta e performer nella Smith university di Boston. Questa sera, nel locale ceparanese di via Vecchia, suonerà con Giacomo Mottola Gilardin alla chitarra e Leonardo Biaggiani al contrabbasso. Ulteriori informazioni sono disponibili al 328 7671213.

marco magi