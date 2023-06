Stephan Debeur all’organo di San Giovanni

La rassegna organistica ‘Il Suono del Tempo’ – a cura della Cesar Franck – torna a Fezzano per il quarto dei concerti dedicati agli organi spezzini. A far suonare lo splendido strumento che si trova nella chiesa San Giovanni Battista sarà Stephan Debeur. Organista tedesco di Aquisgrana, città dove ha compiuto i suoi primi studi musicali di organo e canto gregoriano, è attualmente titolare del celeberrimo organo barocco dell’abbazia di Weingarten, uno dei più belli al mondo, attualmente in restauro, dove è subentrato a Heinrich Hamm e dove dirige anche il coro degli adulti e dei bambini. Autore di numerosi arrangiamenti di opere orchestrali per lo più sinfoniche, Debeur proporrà a Fezzano un programma che lui stesso ha presentato come ‘2000 Kilometer Musikgeschichte’, duemila chilometri di storia della musica, una sorta di viaggio musicale da Vincent Lubeck a Domenico Paradisi, passando per Böhm, Bach, J. Pachelbel e Couperin. Il concerto, a ingresso libero, inizierà alle 18.45 e verrà proiettato su schermo.