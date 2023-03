Stefano Semeria (Cinque Stelle) corre da solo

Stefano Semeria, 46 anni, consigliere comunale uscente, informatico della Regione Liguria per il settore Cultura, è il candidato sindaco a Imperia per il Movimento 5 Stelle, che si presenta con simbolo e lista propria. "A fine settembre mi sono trovato catapultato in consiglio comunale per la rinuncia di Maria Nella Ponte è stato un onore entrare in quella sala. Mi sono messo a disposizione per continuare a portare avanti le nostre battaglie. Ora, dopo diversi tavoli e la spaccatura nel Pd, col segretario regionale Roberto Traversi abbiamo deciso di correre da soli".