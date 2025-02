Stefano Dal Bianco per ’Tea for books’

Nuovo incontro di ‘Tea for Books & Books for Tea’ a cura della scuola Danséavie in via Monviso 5c. Stefano Dal Bianco, poeta vincitore del Premio Strega per la poesia 2024 e del Premio LericiPea Golfo dei Poeti - Poesia edita dello stesso anno, con la sua raccolta ‘Paradiso’, sarà ospite sabato alle 16.30 con ingresso libero, per guidare i presenti nell’officina del poeta con una lezione su ritmo, suoni e metro.

Nel testo di Dal Bianco un uomo se ne va a spasso col suo cane per le strade, i sentieri, i boschi, i campi e lungo il fiume nei pressi di un piccolo borgo nelle colline senesi. Tutti i giorni, per tante stagioni, l’uomo e il cane imparano e scoprono qualcosa, incappano in avventure nuove. Si crea così una sorta di concerto a tre voci, dove la terza, onnipresente e silenziosa, ma non del tutto, è quella del paesaggio. Una natura apparentemente non corrotta, a volte protettiva, a volte sottilmente inquietante, ma sempre in grado di trascendere, o di coprire, la penosa pena del vivere. Il paradiso è qui, sembra dire questo libro.