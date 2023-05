Stazioni nel caos, rimpallo di accuse "Lavori annunciati". "No, un disastro"

Dopo i disagi, le polemiche. Nella seconda giornata di riduzione del servizio ferroviario sull’asse La Spezia-Genova, causata dai lavori di potenziamento della stazione di Monterosso (che termineranno alle 4 di domani), le criticità hanno lasciato il posto allo scontro dialettico. Con la situazione che ieri era rientrata nei parametri della normalità, a tenere banco è la ‘caccia alle responsabilità’ per quanto accaduto martedì, con stazioni strapiene, binari presi d’assalto, ritardi e cancellazioni che hanno contribuito ad appesantire una situazione molto delicata, che ha riguardato a cascata tutte le stazioni delle Cinque terre e si è riverberata anche sulla stazione centrale del capoluogo. Rfi, contattata dalla Nazione, nello specificare come siano stati due i convogli cancellati l’altro ieri (uno al mattino, l’altro nel tardo pomeriggio, non per guasti ma per scelte legate alla circolazione ferroviari), sottolinea che la rimodulazione dell’offerta è stata dettata dai lavori alla stazione di Monterosso e dalla contestuale riduzione della circolazione a un binario tra le stazioni di Corniglia e Levanto. E chiarisce che la data stessa dell’intervento "era nota dal 10 marzo scorso, comunicata dalla Regione dopo aver ottenuto da Rfi un anticipo dei lavori stessi, inizialmente previsti dal 23 al 27 maggio, in concomitanza con il raduno nazionale dei Bersaglieri alla Spezia. I nuovi orari erano inoltre consultabili online da più di 10 giorni". Ad analizzare con occhio critico quanto accaduto martedì è il Comitato dei pendolari, residenti e operatori delle Cinque terre, per il quale alla base della giornata da tregenda ci sarebbero state anche lacune nella comunicazione dei lavori e della nuova programmazione oraria. "Non contestiamo solamente che i lavori non siano stati fatti in inverno, ma anche che non si sia provveduto a comunicare e mettere online con dovuto anticipo i nuovi orari. La pianificazione dei viaggi viene fatta con largo anticipo, avrebbero dovuto pubblicarli almeno un mese prima. Ieri (martedì, ndr) c’era gente con i biglietti comprati più di dieci giorni fa – spiegano dal comitato – C’erano comitive di cinesi, crocieristi con i ticket comprati un mese fa.

È mancata l’informazione preventiva, avevamo da tempo segnalato alla Regione che questa è la settimana clou della prima parte della stagione turistica: lo è da sempre, in quanto questo periodo in molti Paesi europei rientra nelle festività nazionali. Era una situazione prevedibile. Anche i crocieristi non hanno avuto informazioni a bordo. Le guide turistiche locali hanno cercato di spostare i gruppi in altre località, comunicando il problema con anticipo, ma non è stato facile. E sono stati fatti errori anche nella nuova programmazione oraria: perché non sono state assegnate più fermate ai regionali veloci, dopo aver programmato solo il 30% dei treni?"

mat.mar.