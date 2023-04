Stazioni, 200 telecamere in più

Un altro passo avanti per garantire la sicurezza alle stazioni ferroviarie di Spezia e delle Cinque Terre. Ieri in un incontro svoltosi in prefettura è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento degli interventi che Rete ferroviaria Italia sta effettuando nelle stazioni che interessa la costa. I lavori alla stazione di Monterosso al mare termineranno a fine maggio, mentre a Vernazza dovrebbero iniziare dopo l’estate. Quelli di Manarola sono programmati per il 2024. Entro l’inizio dell’estate nelle stazioni dei borghi marinari saranno installate ben 164 telecamere collegate con la sala operativa della polizia. Trenitalia ha inoltre confermato che saranno attivati gli infopoint dedicati ai viaggiatori, utili per ridurre il congestionamento delle biglietterie. Saranno inolte assunte guardie giurate per fornire un supporto nella gestione dei flussi all’interno delle stazioni. Altra novità che riguarda la tratta sarà l’impiego di treni di ultima generazione dotati di circuiti di videosorveglianza. Alla Spezia saranno installate, entro l’inizio dell’estate, 130 telecamere alcune delle quali – lungo i binari– sono già attive.