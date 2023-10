Stazione inaccessibile. La protesta dei disabili

LEVANTO

"Questa vicenda purtroppo non è un caso isolato, ma rappresenta al peggio ciò che i portatori di handicap ancora devono subire da parte delle stesse istituzioni che dovrebbero invece tutelarli. In gioco non c’è soltanto un diritto di accesso presso una stazione ferroviaria, ma il concetto stesso di uguaglianza". Non usa mezzi termini Mauro Bornia, presidente della Consulta provinciale disabili, per intervenire sul tema dell’inaccessibilità di alcuni binari della stazione di Levanto. "Se di fronte ad una chiusura totale delle vie d’imbarco per i passeggeri della stazione di Levanto, la Regione Liguria e Rfi dicessero di aspettare la prossima primavera per una soluzione tampone e il 2027 per quella definitiva, e che nel frattempo il treno lo devono andare a prendere alla Spezia, che cosa penserebbero o farebbero? – si interroga Bornia –. Presumo succederebbe il finimondo, mi chiedo come mai non accade la stessa cosa per un sacrosanto diritto calpestato in maniera così evidente e arrogante". Per Bornia "lo scenario è desolante: uffici pubblici ancora inaccessibili, trasporto urbano scadente sotto il profilo dell’accessibilità, stazioni off limits, impianti sportivi non a norma, barriere stradali ovunque, il nostro non è un paese per portatori di handicap. Ringrazio gli amministratori locali per il forte impegno che stanno mettendo in questa vicenda e sollecito la Regione Liguria e Rfi di farsi carico del problema in tempi rapidi, perché ogni giorno che passa è un giorno in più di disagio per i passeggeri disabili. Chiediamo – dice Bornia – iniziative concrete subito, altrimenti ricorreremo a vie legali".