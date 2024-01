’State of Mind’ con Dario Carli e Lorenzo Cimino

Si apre il nuovo anno ed ecco l’osteria Bacchus subito a proporre un interessante appuntamento musicale. Stasera, con inizio alle 21, nel locale di viale Amendola, il secondo appuntamento con State of Mind, il progetto di Dario Carli e Lorenzo Cimino che, per l’avvio in musica del 2024, saranno accompagnati da un’altra colonna del panorama musicale spezzino: al piano hammond, Leonardo Corradi, Un repertorio musicale di grande appeal, sonorità eccitanti pronte a catturare i sensi e a rapire l’anima, ritmi carichi di funk: questo trio tutto spezzino pesca a piene mani nel repertorio afroamericano, servendolo con una saporita aggiunta di swing e rinvigorendolo con iniezioni di hard bop, in un sapiente equilibrio tra tradizione e innovazione, conducendo così gli ascoltatori in un viaggio pieno di scoperte e di emozioni, Info. Per informazioni rivolgersi al numero di telefono 339 4908117.