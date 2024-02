State of Mind all’osteria Bacchus

LA SPEZIA

L’osteria Bacchus è pronta per il nuovo live dell’house band State of Mind. Stasera, a partire dalle 21, nello storico locale di Stefano Occhiuzzi dedicato alla musica live, il gruppo formato da Lorenzo Cimino alla tromba, Giacomo Ciardi al piano e Leonardo Bocchia al contrabbasso, proporrà brani quasi tutti originali con spinte elettroniche di nuova generazione e con una libertà di crossoverare i generi più disparati. Un viaggio pieno di emozioni per un terzetto spezzino che sa aprire l’anima grazie a ritmi carichi di funk, che attinge a piene mani dal repertorio afroamericano, con un pizzico di swing e con iniezioni di hard bop. Una bella conferma che si ripete, come un progetto in divenire, settimana dopo settimana, grazie, a volte, all’inserimento di ospiti. A seguire, la tradizionale jam session aperta a tutti musicisti. Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 339.4908117.