Stasera il Festival paganiniano Archi e pianoforte nel Chiostro

Il Quartetto per archi e pianoforte sarà protagonista questa sera della nuova tappa del Festival paganiniano di Carro, in programma alle ore 21 nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco a Sarzana. A suonare saranno Irene Abrigo al violino, Jurg Dahler alla viola, Enrico Bronzi al violoncello e Francesca Sperandeo al pianoforte. Musicisti affermati, vincitori di numerosi premi nel corso della loro carriera, con una consolidata esperienza concertistica.

Ecco i protagonisti. Irene Abrigo ha debuttato da solista alla Carnegie Hall a febbraio 2016, con l’esecuzione in prima assoluta a New York del concerto per violino di Dirk Brossé, accompagnata da Salvatore di Vittorio e la Chamber Orchestra of New York. Profondamente convinta della responsabilità sociale dell’arte, ha fondato in Svizzera nel 2015 l’Associazione Pourquoipas, di cui è direttrice artistica, collaborando con organizzazioni svizzere e internazionali. Jürg Dähler ha al suo attivo un’attività internazionale quale violinista, violista, pedagogo e camerista. È stato artisticamente influenzato dai suoi incontri con Langbein, Holliger Harnoncourt e Ligeti. Si è esibito in tutto il mondo. Fra il 1985 ed il 2000 è stato il primo violino del leggendario ensemble dei Kammermusiker Zürich. Suona un violino una viola di Raffaele Fiorini (Bologna 1893). Enrico Bronzi si è esibito nelle più importanti sale da concerto d’Europa, Americhe e Australia. La sua ricca esperienza da solista l’ha portato a imporsi in importanti concorsi internazionali e collaborare con grandi artisti e complessi. Dal 2007 è professore all’Universität Mozarteum Salzburg. E’ direttore artistico del Festival Perugia Classica. Suona un violoncello Vincenzo Panormo del 1775. Francesca Sperandeo ha ottenuto riconoscimenti in diversi concorsi sia in formazione cameristica che come solista. È la pianista del trio Operacento. Laureata in scienze dell’educazione e in scienze della formazione primaria, è docente di pianoforte al liceo musicale “XXV Aprile” e alla Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro.

Il concerto è organizzato con il sostegno della Fondazione Pro Helvetia e associazione Pourquopas. Biglietti al botteghino in loco, il giorno del concerto (10 euro intero, 8 ridotto). La manifestazione è ideata e da Società dei concerti con il contributo di Regione, Fondazione Carispezia e Comune di Carro.