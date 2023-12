Stanziamenti per gli Its della Liguria

Un milione e 827mila euro per il 2023-2024, di cui 619mila a titolo di premialità per gli eccellenti risultati raggiunti. Questa la somma erogata dal ministero dell’Istruzione a favore delle fondazioni Its Academy della Liguria. Il riparto dei fondi è stato approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola: un milione e 319mila euro per la mobilità sostenibile, settore trasporti marittimi e pesca all’Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova; 226mila euro per l’Information e communication technology all’Accademia digitale di Genova; 217mila per il made in Italy al settore meccaniconavalmeccanico cantieristica e nautica da diporto della Spezia; 64mila all’Its Academy Efficienza Energetica di Savona.