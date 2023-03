Stalking, notaio a giudizio "Vessava l’ex vicina vip"

Lo sfondo è quello dei rapporti tesi, anzi tesissimi, tra vicini. La ricostruzione puntuale dei fatti è affidata ad un processo. La particolarità della vicenda giudiziaria sta nella contrapposizione delle parti: due vip.

A seguito di una querela ha preso corpo l’inchiesta e l’azione penale della procura per il reato di stalking; questo è contestato ad un notaio divenuto proprietario di una villa nel Lericino, un lussuoso immobile con vista a mare, acquistato da colei che poi, col suo carico di cultura e stile, si è palesata agli occhi degli inquirenti come persona vessata, molestata. Anche lei è una persona d’alto bordo con pregressi interessi nell’editoria (a tutela della sua privacy omettiamo anche le generalità dell’imputato che permetterebbero di risalire alla donna per effetto del teatro circoscritto della contesa).

Il notaio ieri è stato rinviato a giudizio per rispondere dell’accusa formalizzata dal pm Federica Mariucci sulla base, non solo della querela, ma di una serie di testimonianze raccolte dai carabinieri attorno alla villa con attiguo passaggio, quello che la parte lesa - ieri costituitasi parte civile attraverso l’avvocato Iacopo Memo - rivendica come servitù di passo per parcheggiare l’auto e raggiungere la sua proprietà. Sul punto si era risolta a suo favore della donna una causa civile, con riconoscimento del diritto. Ma gli altolà sarebbero proseguiti: con insulti, spintoni, ’sbarramenti’ di vario genere e perfino un’esibizione di parti intime accompagnata da epiteti offensivi che hanno turbato non poco l’anziana signora. Le circostanze in questione sono indicate nel capo di imputazione per il quale ieri il gup Mario De Bellis ha disposto il rinvio a giudizio. La difesa, sviluppata dall’avvocato Paolo Mione, mirerà a smontarle e a riconnettere la querela nella conflittualità da denunce incrociate. Intanto pesano le azioni attribuite al notaio: sarebbe arrivato al punto di posizionare grossi vasi di coccio, detriti edili e tavole di legno nell’area antistante al cancello pedonale di entrata della proprietà della vicina. I certificati medici agli atti dimostrano il perdurante stato d’ansia e paura indotto dalle molestie di cui è stata bersaglio.

C.R.