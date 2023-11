"Stalking e isolamento la piaghe più diffuse"

È uno scenario diverso, con dati in linea rispetto all’anno precedente, quello emerso da Fabiana Ricci, operatrice del centro antiviolenza Irene. Nel centro antiviolenza spezzino nel 2022 erano stati 82 gli accessi, che comprendono sia gli inserimenti in strutture protette che le richieste di aiuto e supporto psicologico, chi si reca fisicamente allo sportello del centro e chi purtroppo negli anni ritorna: raffrontando i primi 10 mesi del 2023 allo stesso periodo dell’anno precedente si può notare un leggero calo. "Lo scorso anno al 31 ottobre avevamo 70 casi, mentre quest’anno a quella data erano 66 – spiegato Ricci - Al momento nel nostro centro abbiamo quattro inserimenti in struttura protetta, tutte donne straniere". Anche su quest’ultimo punto emerge una differenza con il quadro della vicina Sarzana, dove la stragrande maggioranza degli accessi è invece rappresentato da donne italiane. Ma un punto in comune tra le due realtà c’è ed è la diffusione dello stalking e di atti persecutori come reato prettamente italiano. "Lo stalking pare essere più diffuso tra donne di nazionalità italiana ma penso che questo sia dovuto soprattutto al fatto che in Italia sia riconosciuto a tutti gli effetti come reato. Gran parte delle donne straniere che si rivolge a noi lo fa dopo tempo perché sono state letteralmente segregata in casa. Queste donne private dell’indipendenza in ogni sua forma non solo non conoscono la nostra lingua, ma nella maggior parte dei casi non sanno nemmeno orientarsi nella città in cui vivono".

Sulla provenienza geografica delle donne che affluiscono al centro spezzino, la questione si fa ancora più complessa. "Chi si reca fisicamente da noi nella maggior parte dei casi proviene dalla nostra provincia, però ospitiamo anche donne di altre province e regioni che, per motivi di sicurezza, vengono trasferite qui grazie alla collaborazione con gli altri centri antiviolenza. E anche a noi è capitato di indirizzare donne spezzine verso altri centri quando abbiamo valutato che quella fosse la situazione più sicura per loro".

Elena Sacchelli