’Stai zitta!’, al Teatro Impavidi contro tutti gli stereotipi di genere

Tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia, ’Stai Zitta!’ – spettacolo prodotto dagli Scarti, centro di produzione teatrale di innovazione, in collaborazione con LaQ-Prod, Centro d’arte contemporanea teatro Carcano e Armunia – è pronto per arrivare al teatro degli Impavidi. Questa sera e domani, alle 20.30, Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque "che nella vita hanno sempre avuto qualche difficoltà a stare zitte", faranno riflettere il pubblico del teatro sarzanese affrontando, con ironia e intelligenza, tematiche sociali e femministe.

Uno spettacolo comico e dissacrante, che ha già riscosso ampio successo nello Stivale, in grado di dimostrare come la discriminazione di genere passi spesso proprio dal linguaggio. In ’Stai Zitta!’ le tre attrici, accompagnate dalla regia di Marta Dalla Via, ripercorrono quelle "frasi che non vogliamo più sentirci dire!" contenute nel libro di Michela Murgia, offrendo così l’occasione di raccontare la società contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e situazioni surreali. Dal mansplaining all’uso indiscriminato del nome proprio per le donne, passando per la celebrazione della figura ’mamma e moglie di’, le straordinarie Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque sapranno coinvolgere il pubblico nella lotta, che le tre attrici portano avanti in maniera attiva quotidianamente, contro gli stereotipi di genere. Ancora qualche biglietto disponibile per assistere allo spettacolo acquistabile direttamente alla biglietteria del teatro Impavidi (aperta dalle 9.30 alle 12.30 e oggi e domani anche a partire dalle 18.30). Si va da un massimo di 28 euro (prima classe) a un minimo di 18 euro per un posto in terza classe, ma sono previste forti riduzioni per gli studenti under 19 e per gli over 65. Per qualsiasi informazione contattare il 346.4026006.

Elena Sacchelli