’Stagione in arte’ da Cargià L’iconografa Della Scala inaugura a San Terenzo

Con una mostra dell’iconografa Lucia Della Scala, inaugura oggi, nella Sala Cargià di San Terenzo, la tredicesima ‘Stagione in arte’ dedicata a Carla e Giacomo Gallerini 2023, un progetto di promozione d’arte e cultura a cura di Ezia Di Capua che, anche quest’anno, ha avuto il patrocinio della Regione, del Comune e della pro loco di San Terenzo. ‘L’oro delle icone nel Golfo dei Poeti’, nello spazio espositivo di via Angelo Trogu 54, è una mostra particolarmente attesa, nella quale verrà presentata un’icona di grande pregio dedicata a San Prospero, santo patrono di San Terenzo, che viene festeggiato proprio in questo mese. Al vernissage, una breve conferenza a cura dell’autrice, ‘Iconografia linguaggio di fede’, farà luce su questo ramo straordinario della storia dell’arte e delle fede. "Sull’oro delle icone, quando si parla del simbolismo – spiega Della Scala – possiamo aggiungere che l’oro simbolo del divino, viene messo nell’icona per parlarci della dimensione divina, soprattutto nell’aureola in cui, oltre all’oro, abbiamo anche il segno del cerchio che simboleggia il divino. Ogni icona viene impreziosita con l’oro sotto forma di foglia oro. Anticamente l’oro veniva battuto fino a formare sottilissime foglie. Ancora oggi si usa stendere l’oro a foglia sottilissima applicata sul bolo con colla di pesce o colla di coniglio". Don Luca, parroco di San Terenzo, che ha dato l’immagine di riferimento utile alla scrittura dell’icona, sarà presente all’inaugurazione della mostra in Sala CarGià per leggere la preghiera di San Prospero e per una sua benedizione a tutti i presenti. La rassegna, curata da Ezia Di Capua e che terminerà domenica, prevede nel suo primo giorno, anche la presentazione del corso di iconografia.

Marco Magi