Stage teatrale gratuito al Civico Iscrizioni aperte fino sabato

Uno stage teatrale gratuito, sul palco del Teatro Civico: un’occasione per chi si vuole avvicinare al fascino e alla magia di quest’arte antica. Due pomeriggi, lunedì 15 e martedì 16 maggio dalle 14 alle 18, con le docenti Susanna Sturlese e Maurizia Riccobaldi per la compagnia "I semplici SognaTTori", che si concentreranno su quattro grandi temi programmatici: il corpo, le emozioni, la voce ed il personaggio, secondo il metodo "The silent play" ideato da quest’ultima. "Un’esperienza formativa della persona e dell’attore", aperta agli aspiranti attori dai 14 agli 80 anni, che darà una corsia preferenziale per i futuri casting tenuti dalla compagnia; al termine sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza. Il termine per le iscrizioni (la valutazione avverrà secondo il numero dei candidati) è sabato 13 maggio: info [email protected] o messaggio WhatsApp al 342-1480754.