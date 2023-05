Stabilimento vip al Carlo Alberto Ricorso al tribunale del riesame contro il sequestro del cantiere

La società Palmaria Experience, rappresentata da Raffaele Paletti, si è rivolta al tribunale del Riesame affinché si esprima sul sequestro del cantiere effettuato il 14 aprile scorso dai carabinieri forestali nell’ex cava Carlo Alberto sull’isola Palmaria, in area privata. Lo ha fatto attraverso il proprio legale di fiducia, Andrea Corradino, in quanto la società è determinata a portare avanti il progetto autorizzato dalla conferenza dei servizi sulla “Riqualificazione dell’ex cava Carlo Alberto con ricomposizione del fabbricato esistente a uso ristorante e realizzazione di uno stabilimento balneare”.

Come noto, il sequestro del cantiere da parte dei carabinieri forestali era stato giudicato legittimo dal gip tribunale della Spezia, che lo aveva confermato. Il giudice ha ravvisato che l’avvio fuori tempo massimo dei lavori autorizzato dalla Conferenza dei servizi alla società Palmaria Experience, ha portato in mancanza di richieste di proroga alla decadenza del permesso per costruire e alla contestazione dell’abuso edilizio al legale rappresentante della società Raffaele Paletti, al direttore dei lavori e al titolare dell’impresa esecutrice. L’atto che ha portato alla convalida dei sigilli lo ha firmato il 21 aprile il gip Mario De Bellis, che ha accolto le prospettazioni dei pm Elisa Loris e Federica Mariucci, le quali avevano avallato l’azione sviluppata d’iniziativa dai carabinieri forestali. Questo perché il termine ultimo di inizio dei lavori previsto dalla legge edilizia era quello di un anno dal disco verde della conferenza dei servizi risalente al 28 marzo del 2022; sono invece iniziati il 4 aprile, con l’arrivo del pontone in Palmaria per lo sbarco dei materiali. Sei giorni di troppo.

Resta aperta, ora, la possibilità che il tribunale del Riesame, investito dal ricorso da parte degli indagati entro i dieci giorni previsti dalla legge dal momento della notifica della convalida. L’udienza è stata fissata per il prossimo 11 maggio. Se anche il tribunale del Riesame si allineasse alla valutazione del gip, non resterebbe che ripresentare il progetto.

Massimo Benedetti