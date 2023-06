Squaletto catturato e rilasciato da pescasportivi

Sorpresa, emozioni e brividi per quattro pescatori sportivi appassionati di drifting per la "ferrata", alla canna, di uno squalo di un metro e mezzo a 3 miglia dalla costa di Monterosso. L’incoccio è avvenuto mentre il boccone all’amo della lenza - una acciuga - oscillava ad una profondità di 30 metri, là dove la batimetrica dei fondali ne raggiunge 150. C’è voluta mezz’ora per portate il pesce in prossimità della superficie del mare nella prospettiva - maturata alla vista delle sue forme e della dentatura - di rilasciarlo in mare: troppo pericoloso issarlo a bordo. Protagonisti dell’avventura, su una barca di 5 metri, Federico Zucconi, Gianmarco Rossi, Lorenzo Fagioli e Damiano Sgamma. Sono riusciti a scattare delle foto. Ce le hanno girate per indagare sulla tipologia della squalo. Tre biologi marini - Erika Mioni, Paolo Varrella e Fabio Giacomazzi - alla vista del muso e della coda hanno concordato sulla specie dello squalo: un mako. Ne sono seguite precisazioni: non attacca l’uomo, non si avvicina alla costa, ma può essere pericoloso per i pescatori nelle operazioni di recupero. Non è un caso che la decisione dei pescasportivi sia stata quella di tagliare la lenza senza provare a liberare lo squalo dall’amo, con la speranza che riesca a farlo da solo