Squalette inarrestabili Le ragazze di Manfrone trionfano in solitaria "Sono forti e fantastiche"

Hanno dominato la stagione, e non hanno sbagliato la gara più importante. A distanza di sedici anni dall’ultimo trionfo, Fezzano conquista nuovamente il Palio Femminile. Una gara senza storia, condotta dall’inizio alla fine e ‘ammazzata’ subito dopo il giro di boa dei 500 metri, quando l’armo verde ha operato un deciso allungo e nessuno degli altri equipaggi ha saputo rispondere. Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi e Beatrice Nuzzello, timonate da Jacopo Fortini e allenate da Alessandro Manfrone, dominano alla Morin regalando il terzo alloro femminile agli Squali.

Un equipaggio da record, composto da amiche prima ancora che da grandi vogatrici: assieme, le quattro vogatrici sono tornate a gioire alla Morin dopo cinque anni, quando dominarono l’edizione 2018 con i colori delle Grazie. Per la Nuzzello si tratta del quarto successo personale, per Agrifogli e Fonzi il terzo, per la Vannini il secondo. La gara ha rispettato le attese della vigilia: nonostante un vento non propriamente benevolo, allo sparo sono proprio le verdi a menare le danze sin dai primi colpi di remo, tallonate dal Fossamastra e Le Grazie. Lo stesso terzetto gira per primo alla boa dei 500 metri, ma neanche il tempo di immaginare un arrivo in volata che le ragazze in verde compiono l’allungo decisivo. Il Fezzano trionfa in solitaria col tempo di 5’56’’20, l’unico a scendere sotto i sei minuti; Le Grazie, con un buon allungo nel finale, conquista il secondo posto con 6’3’’61, seguito dalle campionesse uscenti del Fossamastra, terze in 6’7’79. Ai piedi del podio Porto Venere, autore di un’ottima gara, seguito da Lerici, La Spezia Centro, Muggiano, Marola e San Terenzo. Immediata è scoppiata la gioia del tifosi fezzanotti, pronti a portare in trionfo barca ed equipaggio. "Abbiamo concluso in bellezza – afferma Beatrice Nuzzello, che ha dedicato la vittoria al figlio Pietro che ieri ha compiuto due anni – un percorso costante e pulito, e degno di noi. La nostra forza è l’amicizia, dopo due anni siamo tornate assieme e abbiamo dimostrato che solo così possiamo davvero rendere". Un successo speciale anche per Marta Vannini, tornata in acqua dopo la parentesi da vicepresidente della Lega Canottaggio Uisp. "Tornare a vogare con le mie amiche è stata una soddisfazione. Il Palio mi mancava tanto, soffrivo a vederlo da fuori". Soddisfazione anche in borgata, col presidente Jacopo Conti che nel dedicare la vittoria a Franco Lavagnini, borgataro fezzanotto scomparso sabato sera, ha sottolineato che "sono quattro ragazze forti e fantastiche".

Matteo Marcello