’Sprugolino d’oro’, non solo bimbi Sul palco canta tutta la famiglia

La vera novità? Vedere cantare su un palco, in un concorso canoro, i bambini con la mamma, il papà, il nonno o la nonna, o magari una zia o un cugino. È ‘Lo Sprugolino d’Oro’, che nasce da un’idea di Marco Tarabugi ed è organizzato dalla scuola di musica Music Factory Academy, con il patrocinio del Comune della Spezia, in collaborazione con l’assessorato Città dei Bambini, le associazioni Tandem e Musicando, Il Cantagiro e la Fondazione Villaggio Famiglia onlus. È riservato ai piccoli dai 5 ai 14 anni e la partecipazione è gratuita. La vera esclusiva del concorso è la possibilità di vedere esibirsi i familiari (potrà parteciparne uno per ogni bambino), nella categoria Generazione, con la presentazione di brani editi e inediti della durata di 4 minuti, sia in lingua italiana che straniera.

La categoria Singola prevede, invece, l’esibizione da parte dei bambini di brani singoli o in coppia o in gruppo, con le stesse modalità. I concorrenti dovranno esibirsi dal vivo, accompagnati dalla sola base musicale. La fase eliminatoria è fissata per il 15 agosto, mentre la finale del concorso si terrà a settembre in data e luogo da concordare. Le performance in formato video, per poter entrare nella rosa di finalisti che si esibirà sul palco in piazza, devono essere inviate entro e non oltre il giorno di Ferragosto al seguente indirizzo e-mail:[email protected] oppure via Whatsapp al 347 4018122 richiedendo il modulo di iscrizione.

La giuria sarà composta da esponenti del mondo musicale locale: con il direttore artistico Marco Magi (giornalista e musicista), l’assessore Daniela Carli, Nicola Naseddu (musicista e insegnante di musica), Gabriele Castellani (maestro di musica), Marco Tarabugi (ideatore del concorso), Alessio Boni (musicista, in rappresentanza del Cantagiro), Davide Micoli (musicista, insegnante di musica), Daniela Russo (docente), Susanna Varese (docente) e Gianluca Capellazzi (giornalista ed editore). I primi classificati delle categorie, oltre alla coppa, otterranno un bbook fotografico offerto da PTZ Photo lab. Il vincitore della sezione Singola, otterrà l’accesso diretto alle Semifinali del Cantagiro; per il secondo, una coppa e una cena offerta alla famiglia dal ristorante L’Angolo dei Sapori, e per il terzo un’artistica coppa.

Giulia Tonelli