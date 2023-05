Spostatevi con i treni! "Provate sulla vostra pelle i disagi di noi pendolari"

Non è il solito quello lanciato dai pendolari liguri che ogni giorno prendono il treno per andare al lavoro e spesso si ritrovano a dover fare i conti con i ritardi che si accumulano, le informazioni date col contagocce, le code estenuanti, i servizi sostitutivi che non funzionano a dovere e i treni soppressi senza avviso. Quello dei pendolari da Ponente alle Cinque Terre è un invito all’assessorato ai Trasporti della Liguria ad usare il treno. E non sporadicamente ma tutti i giorni. Insomma un mettere i piedi per terra e guardare in faccia la realtà dei fatti che vada al di là della semplice enunciazione.

"La invitiamo a prendere un treno, che magari è l’unico in due ore sulla Genova-Acqui Terme, e ritrovarsi fermo in una stazione intermedia 20, 30 minuti in pieno orario lavorativo e vedere magari non solo 1 ma addirittura 2 treni merci (che potevano transitare in orario notturno) passare davanti al proprio treno pieno di persone, oltre a lei, che si trovano ad arrivare in ritardo a scuola o sul lavoro, mentre per un container che rimarrà comunque fermo in un parco per ore, mezz’ora in più o in meno non farebbe differenza. La invitiamo a prendere un regionale, dal Ponente o dal Piemonte, che dovrebbe arrivare fino a Brignole, ma da un anno e mezzo o più si ferma a Principe, ed essere costretto a fare un cambio al volo correndo da un binario all’altro con l’ansia di perderlo e di ritrovarsi ad arrivare mezz’ora in ritardo. Non solo, nei pochi casi in cui il treno a Brignole ci arriva, vedere il regionale per La Spezia che parte lo stesso istante che il suo treno è arrivato e lei non è riuscito a scendere in tempo, e vede le porte chiudersi davanti alla faccia".

E proseguono – "La invitiamo a prendere un bus sostitutivo, a causa di cantieri in cui non si vede nessuno lavorare per mesi interi - oppure prendere un bus che ci mette già di suo molto più tempo, per dei lavori che potevano essere fatti in altre fasce orarie e in più rimanere bloccato in mezzo al traffico, e chiedersi: “ma non sono capaci di fare l’esatto contrario, ovvero programmare e coordinare i lavori (se veramente necessari) e mettere più treni in modo che anche chi si ritrova in coda con la sua auto abbia un’alternativa con il treno per muoversi?”". Un ivcito a provare sulla propria pelle cosa significa ogni giorno dover fronteggiare questa situazione – "Siamo sicuri che la sua ottica si modificherebbe sensibilmente...Siamo sicuri che prenderebbe atto che i comitati di pendolari non sono “di parte”, ma rappresentanti degli utenti e cittadini che dovrebbero essere tutelati e difesi dalla Regione, e che a essere “di parte” è al contrario proprio Trenitalia, che a dispetto del fatto che sia un’azienda pubblica si pone come un’azienda privata..",