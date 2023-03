Sportello Uiltemp per lavoratori atipici

La Uiltemp Liguria, il sindacato aderente alla Uil che si occupa della tutela dei lavoratori atipici e in somministrazione, ha riaperto lo sportello territoriale nella sede di via Persio 35, al primo piano. "Lo sportello rappresenterà un presidio importante sul territorio, garantendo diversi servizi – commenta Roberta Cavicchioli, segretaria generale Uiltemp Liguria – in un momento storico in cui il sindacato ha il dovere di restare vicino a famiglie e lavoratori. I servizi effettuati dallo sportello – spiega ancora la segretaria del sindacato –comprendono assistenza sindacale per lavoratori atipici (lavoratori in somministrazione, collaboratori, digital workers); prestazioni Ebitemp e Formatemp per lavoratori in somministrazione; orientamento al lavoro e allo studio; tutele assistenziali per partite Iva".