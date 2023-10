'Sport in piazza 2023' per provare 50 discipline diverse in centro città

La Spezia, 24 ottobre 2023 – Lo sport torna protagonista alla Spezia con l’iniziativa, promossa dal Comune e organizzata dall’assessorato allo Sport, 'Sport in piazza 2023', in programma sabato 28 e domenica 29 ottobre, finalizzata a far conoscere tutti gli sport al grande pubblico, facilitare l’avvicinamento alla pratica sportiva e far vivere una giornata piena negli spazi cittadini.

“Un’occasione per i nostri ragazzi, ma non solo, di provare gli sport che si possono praticare nel nostro territorio – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . L’amministrazione è impegnata nel supportare lo sport, sia come strumento di prevenzione della salute, ma anche come portatore di quei valori quali la lealtà e la solidarietà, pur nella competizione, che devono essere parte integrante della società. Invito tutti a non perdere questa prima edizione di 'Sport in Piazza 2023'”.

Le due giornate sono state presentate questa mattina in municipio, alla presenza dei responsabili delle società sportive che prenderanno parte all’iniziativa.

“Per la nostra amministrazione – dichiara l’assessore allo Sport Marco Frascatore – lo sport rappresenta uno dei principi cardine della nostra comunità, non soltanto per quanto riguarda la salute fisica e mentale di chi lo pratica, ma anche per l’importanza che esso ha nel racchiudere tutti quei principi e valori che lo rendono unico e fondamentale anche socio-culturalmente, divenendo perciò un effettivo protagonista nella vita di tutti noi. Per la prima volta, con l’intenzione di rinnovarla quale appuntamento annuale, questa manifestazione porterà infatti, concretamente, l’attività sportiva fra la gente, nelle strade, nelle piazze della nostra meravigliosa città nel cuore della comunità, offrendo così, a chiunque lo voglia, la possibilità di provare ogni genere di disciplina sportiva (sono 50 infatti le discipline presenti) e quello spirito sportivo che sono certo farà da stimolo per il buon vivere comune in una città come La Spezia, che dimostra di essere sempre differente”.

Il prossimo fine settimana dunque il centro cittadino si trasformerà in un gigantesco campo sportivo dove si svolgeranno 50 diverse discipline sportive e si potranno prendere contatti con circa 80 società sportive che avranno a disposizione un proprio spazio.

La manifestazione si svolgerà in piazza Europa, in piazza Verdi, ai giardini pubblici, al nuovo spazio a mare Calata Paita e Molo Italia.

Non solo dimostrazioni sportive ma anche la volontà, da parte del Comune, di promuovere la pratica dell’attività sportiva da parte dei cittadini di tutte le età, indipendentemente dalla loro condizione sociale, fisica, psichica ed economica.

L’evento vuole essere anche una vetrina per tutti gli sport, anche per quelli erroneamente considerati minori; in questo modo sarà offerto, soprattutto ai giovani, la possibilità di provare le varie discipline in modo di fare una scelta consapevole.

Elenco discipline coinvolte nella manifestazione “Sport in Piazza” :

Arti Marziali

Accademia Arti Marziali La Spezia, Kyo Sei Karate, Nei Jia Scuola Arti Marziali Cinesi

Boxe

Virtus Boxe, Boxing Class

Ginnastica Artistica e Ritmica

Farfalle in volo, Dreaming Gymnastics, Ginnastica Ritmica La Spezia. Pro Italia

Subacquea normodotati e disabili

Gruppo Sub Ospedale, Dimensione H2O asd

Basket

Asd Scuola Basket Diego Bologna La Spezia, A.S.D. Soc Cestistica Spezzina, Basket Academy La Spezia, Asd Basket Dlf La Spezia Claudio Papini, Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Giovani Claudio Papini Uisp La Spezia, Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Canaletto

Volley

Nuova Pallavolo San Giovanni, Pallavolo don Bosco Spezia, Rainbow Volley Spezia, Scuola di Pallavolo Spezia, Olimpia Volley, Spes, Asd Centro Volley

Pallamano

Sdg Pallamano Spezia

Calcio

Don Bosco Calcio, Spezia calcio femminile

Football Americano

Red Jackets American Football Team

Palestre di fitness

Planet Gym, CrossFit Dna, Fit And Go La Spezia, ForMe PalaSprint Fitness Experience, AN Italia SSD ginnastica militare, Asd Circo Galleggiante, ASD Naturalmente, Asd scuola per l'utilizzo del KI

Centri di Danza

Arcimboldo Carebean Dance, Racconto Latino SSD, A. S. D. Accademia di Danza la Maison della Danse, New Dimensione Danza, Centro Studio Danza Dancing Project

Atletica

Atletica Duferco, Spezia Marathon

Tennis

Circolo Tennis Spezia, Circolo Tennis Acam

Pattinaggio a rotelle

Asd La Spezia Roller, Pattino Club, Asd Skating Luna

Canottaggio

Canottieri Velocior 1883,

Vela

Circolo Velico la Spezia

Scherma

Circolo Scherma Spezia

Tiro con l’Arco

Arcieri del golfo La Spezia

Calciobalilla

ASD Spezia Game

Società scopo benefico

Tandem, Società di mutuo soccorso Marola

Nello specifico in Calata Paita troveremo il basket, il tiro con l’arco, il pattinaggio a rotelle il calciobalilla e due punti ristoro di street food; alla radice di Molo Italia in direzione faro il volley, con l’allestimento di campi da mini volley, leggermente spostato verso la capitaneria, nella parte di inizio molo sarà messa una gabbia da calcetto. In viale Mazzini il tennis.

In piazza Europa le palestre, la ginnastica artistica e ritmica, la scherma, la Pro Italia e le società di ritmica oltre un palco in cui ci sarà la possibilità di vedere le varie esibizioni delle società che ne faranno richiesta.

In piazza Verdi avremo la boxe e in piazza del Bastione le arti marziali.

L’evento avrà inizio alle 10 e si protrarrà per tutta la giornata del 28 fino alle 18. La giornata del 29 avrà inizio alle 9 e si chiuderà alle 18.

Durante le due giornate si avrà anche la possibilità di vedere all’opera atleti delle varie specialità.

Marco Magi