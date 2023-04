Sport e solidarietà con ’#Tuttinsieme’

Un pomeriggio di sport e solidarietà in occasione della Giornata mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo. È ‘#Tuttinsieme’, in programma oggi, alle 15, a Ceparana, al campo ‘Incerti’, con l’organizzazione del Ceparana calcio. L’evento, con finalità benefiche, ha lo scopo di realizzare un importante momento di inclusione: insieme ai bambini delle leve 2012 e 2014, con la partecipazione delle società Club Levante e Polisportiva Madonnetta, scenderanno in campo le ragazze e i ragazzi del centro socio educativo ‘Il Nuovo Volo’, al quale verrà devoluta una parte dell’incasso. A sostegno dell’associazione sarà realizzata anche una lotteria, che vede in palio le uova di Pasqua dell’Angsa (Associazione nazionale genitori soggetti autistici). "Non potevamo non celebrare questa giornata, dato il legame che abbiamo con ‘Il Nuovo Volo’, fondamentale centro della zona – afferma Diego Bancalari, presidente del Ceparana.

"La nostra società, con queste sinergie – dichiara il responsabile del settore giovanile, Cristiano Leporati – si sta radicando sempre più nel territorio, coinvolgendo enti e associazioni che interagiscono con i giovani atleti". Interverranno Alberto Battilani, sindaco del Comune di Bolano, e la responsabile del Centro, la dottoressa Enza Famulare, insieme a Pasquale Giacomobono e al mister dei Pulcini e degli Esordienti del Ceparana Pietro Silvestri, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione ‘Su La Testa’, formata dai genitori delle persone diversamente abili de ‘Il Nuovo Volo’. "#Tuttinsieme sarà una festa, dove il calcio si fa strumento di inclusione – conclude la professoressa Francesca Corvi, in rappresentanza dell’istituto comprensivo di Bolano, collaboratrice del Ceparana – , e, al contempo, espressione di quei valori di cittadinanza imprescindibili in un percorso di crescita umana e sportiva".

marco magi