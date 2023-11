Sport e disabilità a braccetto. Flash mob di Special Olympics

Sulle note incalzanti di "What a feeling", colonna sonora del film Flashdance, i ragazzi degli Special Olympics ritornano in piazza del Bastione per un flash mob coinvolgente ed emozionante. Si festeggiano i quarant’anni del movimento Special ma soprattutto si lancia un messaggio di eguaglianza: attraverso lo sport le persone con disabilità intellettive possono scoprire e mostrare al mondo abilità e talenti. "Tutta sola, ho pianto lacrime silenziose piene di orgoglio, in un mondo fatto d’acciaio" canta Irene Cara, e anche tanti ragazzi che convivono con una disabilità, a volte possono cedere alla tristezza. Ma è un momento, perché le cose stanno cambiando rispetto al passato, cresce una consapevolezza soprattutto nelle giovani generazioni di come sia giusto che ogni persona venga incluso nella società. E allora ascoltando la musica si ritorna a ballare per la propria vita, guardando dritti al futuro.

V.C.G.