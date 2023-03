Spopolamento dei centri storici "Utile un ’tetto’ alle locazioni brevi"

Estendere a tutti i Comuni, La Spezia compresa, la legge emanata per Venezia che dà alla città lagunare la possibilità di porre un tetto agli affitti brevi. La richiesta arriva da Confartigianato e ‘Welcome to La Spezia’, il consorzio aderente all’associazione di via Fontevivo che rappresenta oltre seicento imprese del sistema turistico spezzino. Una richiesta che ha alla base non solo il vero e proprio boom degli appartamenti a uso turistico, ma anche la consapevolezza che "nelle città a forte vocazione turistica è sempre più difficile trovare una casa in affitto e, se nel caso, a prezzi sempre più alti, tutti fattori che favoriscono lo spopolamento dei centri storici" dicono il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli, e Roberto Cozzani, presidente del Consorzio ‘Welcome to La Spezia’, secondo i quali "anche alla Spezia il turismo è cresciuto molto in questi anni. Grazie all’efficacia della promozione, grazie alla bellezza del suo territorio, grazie al fatto che molti tour operator l’hanno individuata quale ‘hub’ naturale, come luogo dove soggiornare per visitare le principali mete turistiche di prossimità. E i tanti turisti che scelgono la nostra città hanno convinto i proprietari delle abitazioni a rivolgersi al mercato degli affitti brevi, che rendono molto di più rispetto ad una locazione tradizionale, anche se agevolata".

Secondo i dati in possesso dell’associazione di via Fontevivo, alla Spezia sono oltre ottomila gli appartamenti ad uso turistico, "che hanno portato ad una drastica riduzione degli immobili per residenti, e come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Venezia, anche nella nostra città il mercato immobiliare degli affitti brevi ha superato ogni limite fisiologico, creando un vero e proprio problema sociale che necessita di una regolamentazione chiara. Il fenomeno è talmente cresciuto da rappresentare una distorsione del mercato ricettivo, oltre che una concorrenza sleale nei confronti di chi gestisce in maniera professionale una attività alberghiera ed extra alberghiera".

Da qui la richiesta di estendere la normativa già adottata per Venezia "anche a tutti i Comuni che abbiano le stesse caratteristiche e che ad oggi non hanno strumenti per poter regolare la diffusione incontrollata delle locazioni brevi. Chiediamo una legge – dicono Menchelli e Cozzani – che consenta alle città ad alta densità turistica di poter limitare ad un massimo di 120 giorni gli affitti brevi, e di porre dei limiti alle autorizzazioni, in modo da consentire di rientrare dagli investimenti fatti ma, al tempo stesso, di salvaguardare le locazioni residenziali".