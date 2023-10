Spogliatoi, i lavori procedono spediti

Per poter giocare sabato 28 ottobre al Picco la partita contro il Cosenza, devono essere finiti in tutto e per tutto gli spogliatoi. Altrimenti la Lega di serie B non darà mai l’autorizzazione, come è accaduto per Spezia-Pisa. Almeno da questo punto di vista, ora i lavori procedono spediti e gli spogliatoi dello Spezia hanno tutta l’impiantistica a posto e sono anche già stati imbiancati. Presto sarà fatto anche per quegli degli ospiti e degli arbitri.

M.B.