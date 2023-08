Spinge la madre dall’auto mentre gli fa scuola guida

Il figlio di 24 anni anni non potrà avvicinarsi alla madre, su provvedimento del tribunale della Spezia che ha emesso il divieto nei giorni scorsi. E’ accaduto in un comune della Val di Vara. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, in una situazione familiare già monitorata da tempo e fortemente a rischio, è stato un episodio accaduto venerdì scorso. Il ragazzo, che ha il foglio rosa, stava facendo scuola guida con la madre. Quando ad un tratto fra i due è nata un’accesa discussione, forse per un rimprovero della donna ad una manovra un po’ azzardata del figlio. Il 24enne per tutta risposta ha iniziato a schiacciare sull’acceleratore, facendo prendere un colpo alla madre seduta al suo fianco, che non riusciva più a controllarlo.

Alla fine, fortunatamente senza fare incidenti, ha fermato l’auto e avrebbe scaraventato fuori la donna con la forza. E’ stata lei stessa ad informare i carabinieri raccontando l’accaduto. Che sarebbe solo l’ultimo episodio di un’escalation di maltrattamenti e prevaricazioni nei confronti della donna. Pertanto i carabinieri hanno presentato la denuncia della madre in procura e il pubblico ministero Monica Burani ha chiesto nei confronti del figlio 24enne un provvedimento di divieto di avvicinamento. Che è stato firmato dal giudice delle indagini preliminari Fabrizio Garofalo la vigilia di Ferragosto, con il conseguente allontanamento del ragazzo da casa.

Ieri mattina in tribunale si è svolto l’interrogatorio di garanzia, ma il 24enne ha fatto scena muta davanti al giudice, avvalendosi della facoltà di non rispondere alle domande.

M.B.