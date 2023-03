Spiaggia nuova e sicura Monterosso cambia look "Protetti dalle mareggiate"

Un nuovo look per il fronte mare davanti al borgo vecchio di Monterosso. Sono in fase conclusiva le operazioni di ripascimento e della messa in sicurezza del paese proteggendolo dalle mareggiate. I lavori stanno infatti procedendo secondo il cronoprogramma approvato. E’ già stata conclusa la fase di maggior impatto sulla viabilità e cioè il ripascimento dell’arenile che è stato compiuto con il trasporto via terra di circa 8mila tonnellate di ghiaia. "La configurazione delle opere a mare esistenti – spiega il sindaco di Monterosso Emanuele Moggia – non offriva un’adeguata protezione delle aree retrostanti, in particolare della banchina e dell’ampia area a terra, specie per mareggiate provenienti da sud sud-est. Inoltre, la spiaggia del centro storico, protetta in parte dalla barriera frangiflutti, aveva subito un notevole arretramento nella parte di levante".

Per questo motivo, nel corso degli interventi si è proceduto al salpamento del pennello in massi presente a levante, "a confinamento della spiaggia ‘Tragagià’ e alla realizzazione di un nuovo pennello di lunghezza complessiva emersa pari a circa 20 metri con quota sommitale pari a un metro. Inoltre – aggiunge Moggia – è stato realizzato IL ripascimento della spiaggia del Borgo con materiale selezionato, con un avanzamento della linea di riva di circa 7 metri".

Tutti i materiali utilizzati per i lavori (massi, ghiaia per ripascimento) "sono stati scelti con caratteristiche litologiche e cromatiche idonee e simili a quelle già esistenti – sottolInea il sindaco – secondo quanto approvato in sede di Conferenza dei Servizi alla presenza di tutti gli enti e amministrazioni competenti. Nelle prossime settimane i lavori saranno portati a termine con intervennti di rifinitura e l’arrivo di un mezzo navale per il posizionamento dei restanti massi a protezione del Molo e della scogliera sommersa".

Sarà quindi affidato apposito incarico per il monitoraggio ambientale dell’intero paraggio, "così come previsto nelle autorizzazioni regionali, per studiare gli effetti dei nuovi interventi eseguiti e programmare, se necessario, eventuali lavori correttivi. Questi interventi contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei residenti e dei visitatori dell’area del centro storico di Monterosso, oltre a garantire una maggiore sicurezza contro eventi meteorologici estremi e mareggiate".

Euro Sassarini