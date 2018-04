La Grazie (La Spezia), 30 aprile 2018 - È UFFICIALE: dal 1° maggio alla spiaggetta del monumento alle Grazie si potrà fare il bagno. Per il secondo anno consecutivo, infatti, Arpal ne ha confermato la balneabilità, dopo l’esito positivo delle analisi biologiche dell’acqua. Ieri l’inaugurazione con il presidente della Regione Giovanni Toti, l’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone e il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani. «È il risultato di una collaborazione quasi unica e non scontata tra il Comune, la Capitaneria di porto, l’Autorità di sistema portuale e l’Arpal», ha sottolineato Toti.

LA balneabilità della spiaggetta del monumento si va ad aggiungere a quella nei pressi della Chiesa degli Olivetani, sempre nel piccolo borgo, decretata già nel 2016. «Finalmente Le Grazie è diventato a tutti gli effetti un borgo balneare: ne potranno beneficiare non solo i residenti, ma anche i turisti», ha commentato Cozzani. «Qui stiamo facendo il doppio dei campionamenti e sono tutti positivi», ha precisato il direttore generale dell’Arpal Carlo Emanuele Pepe. In questo modo i punti di controllo per la balneazione, monitorati da Arpal una volta al mese da aprile a settembre, alla Spezia diventano 81. Al momento, secondo le analisi, risultano tutti conformi: 79 sono eccellenti e uno buono (Fossola a Riomaggiore); poi c’è la spiaggetta delle Grazie, ancora in attesa dei consueti quattro anni di dati per avere una classificazione. «Non è scontato che in un luogo come questo, in cui ci sono tante attività di cantierismo e diportismo, si arrivi a questo risultato», ha aggiunto il comandante della Capitaneria Massimo Seno.

IN TUTTO, ammontano a 373 i punti di controllo per la balneazione in Liguria, da Ventimiglia a Sarzana, monitorati da Arpal. Una volta al mese, da aprile a settembre, l’Agenzia verifica l’idoneità dei singoli tratti con quasi 2.500 analisi effettuate nel corso dell’estate. I controlli permettono ai sindaci di emanare le eventuali ordinanze con i divieti di balneazione. La classificazione di un determinato tratto di costa (eccellente, buono, sufficiente e scarso) si basa sulle analisi degli ultimi 4 anni e resta invariata per tutta la stagione balneare. In Liguria 354 punti risultano eccellenti e 0 scarsi a testimonianza della buona qualità delle acque.