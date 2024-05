Spiagge e alberghi accessibili. La mappatura nella ’Guida mare’

Mappatura delle spiagge della Liguria per realizzare la ’Guida mare’ in merito al loro grado di accessibilità. L’iniziativa promossa dalla Regione avrà il contributo dei volontari dell’Associazione sclerosi multipla e dell’Associazione Polizia di Stato, spiega Claudio Puppo, coordinatore Consulta regionale per l’handicap.

1 Che cosa rappresenta questo progetto ?

"Un passo per far dialogare sempre di più il mondo turistico ricettivo e balneare con il mondo della disabilità, per poter offrire servizi più sostenibili ed adeguati alle esigenze dell’inclusività dell’offerta turistica".

2 In che cosa consiste il vostro contributo ?

"Abbiamo 50 incaricati dalla Consulta, volontari dell’Associazione Polizia di Stato e dell’Aism che ci consentiranno di monitorare a tappeto tutte le spiagge liguri. Inoltre ampliamo la mappatura anche agli alberghi e sapremo quante sono le camere accessibili ai disabili".

3 Una percentuale delle spiagge accessibili ?

"Siamo a circa il 13% delle spiagge liguri verificate e che sono state da noi dichiarate accessibili. Vorremmo che i si raggiungesse il 75%. Le persone con disabilità hanno il diritto di poter scegliere di andare al mare ovunque e non in una parte limitata della Regione".