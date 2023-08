’Spezzato’ in scena per Nuove Terre

‘Spezzato’ è il cuore della bellezza’ ha vinto il Premio Ubu 2020-2021 e verrà rappresentato stasera, alle 21.30, a Framura, in piazza della Chiesa in località Costa (biglietto 5 euro) per il festival Nuove Terre. Viene raccontata la storia di un cosiddetto triangolo amoroso – lui, lei, l’altra – e, tramite i frammenti e le immagini di questa storia, si offre allo spettatore uno sguardo sull’Amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate, attraverso la convivenza di tragedia e umorismo. In scena, Serena Balivo dà corpo e voce alle due donne protagoniste della storia e accanto a lei appare, oltre ad Erica Galante, la figura muta dell’uomo al centro del triangolo amoroso.