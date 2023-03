Speziaexpò, il Tar bacchetta i soci Ancora al palo l’asta per l’affitto Trenta giorni di tempo per decidere

Trenta giorni di tempo per decidere sulla cessione in affitto dello SpeziaExpò. Il Tar ‘bacchetta’ e intima ai soci del ‘Centro Fieristico della Spezia srl’, società partecipata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comune e Provincia della Spezia, e Filse, di pronunciarsi definitivamente in merito all’asta pubblica lanciata oltre un anno fa per la cessione in locazione del complesso dell’ex area Merello, e di fatto non ancora conclusa. I magistrati amministrativi hanno accolto in parte il ricorso presentato da Costa Group, la cui offerta era risultata la migliore tra quelle presentate per la locazione del maxi compendio. Dopo l’apertura delle buste e la formazione della graduatoria, enti e istituzioni decisero di fatto di congelare la gara, e a nulla valsero le sollecitazioni dei legali di Costa Group al fine di veder convocata l’assemblea dei soci della Centro Fieristico (società in liquidazione; ndr) per procedere all’aggiudicazione. Una scelta, quella dei soci, presa alla luce di una manifestazione di interesse all’acquisto del compendio, presentata proprio nei mesi in cui era in atto la gara per la locazione: una proposta d’acquisto non vincolante superiore ai 4 milioni di euro, che vedrebbe lo Speziaexpò riammodernato per accogliere Decathlon. Un’offerta ancora valida, e sulla quale sono ancora in corso valutazioni da parte dei soci.

L’impasse non è piaciuta ai vertici di Costa Group, che sono passati alle vie legali: nel ricorso al tribunale amministrativo era finito nel mirino il silenzio serbato dalle istituzioni, con i legali di Costa che avevano chiesto ai giudici anche di ordinare ai soci della Centro fieristico di concludere la procedura di gara e assegnare il compendio all’azienda di Riccò. Ieri la sentenza, con i giudici che pur non accogliendo la richiesta di aggiudicazione – in quanto i soci potrebbero ancora revocare in autotutela l’avviso e gli atti di gara – ma tenendo conto della situazione di inerzia e "del considerevole lasso di tempo trascorso dall’avvio delle operazioni di gara", hanno intimato ai soci di "determinarsi definitivamente sull’aggiudicazione dell’asta pubblica" entro trenta giorni. Già nominato nella persona del prefetto della Spezia il commissario ad acta pronto a intervenire "in caso di ulteriore inadempienza" dei soci.

Matteo Marcello