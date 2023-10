Spezia, ubriaco semina il panico in piazza Brin con una bottiglia rotta

La Spezia, 3 ottobre 2023 – Ferisce i carabinieri durante un controllo in piazza Brin e viene arrestato. Nella tarda serata di sabato scorso una pattuglia della stazione della Spezia - Mazzetta, impegnata in un servizio di controllo del territorio nel quartiere Umbertino è intervenuta in piazza Brin poiché un uomo, in evidente stato di agitazione, aveva iniziato una lite con un ragazzo facente parte un gruppo di stranieri.

L’uomo, uno spezzino di 32 anni residente in città e già noto ai militari, nei pressi della centralissima fontana della piazza, tra la folla, armato di una bottiglia di vetro, stava infatti tentando più volte di colpire il rivale, alla vista dei militari intervenuti sul posto, anziché calmarsi e posare a terra la bottiglia, ha iniziato a fronteggiare gli operanti che tentavano di convincerlo a calmarsi. L’intervento dei militari si è reso necessario per evitare che si ferisse o peggio, aggredisse qualcuna delle persone presenti, ottenuto nel frattempo il rinforzo di un’altra pattuglia della sezione radiomobile, i carabinieri gli si sono avvicinati, ma ne è nata una violenta colluttazione al termine della quale, senza non poche difficoltà a causa anche dell’ingerenza di alcuni stranieri che comunque tentavano di sottrarlo agli operanti, il soggetto è stato ammanettato.

L'uomo aveva una ferita alla fronte, frutto di una bottigliata che si era inferto da solo qualche ora prima in piazza e per la quale vicenda era già intervenuto la polizia. Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale il giovane è stato medicato, sedato e riscontrato aver fatto uso di alcol e cannabinoidi. Anche due militari hanno dovuto fare ricorso alle cure del medico poiché feriti, pur non gravemente, durante la concitate fasi dell’intervento.

Dopo la comunicazione al magistrato di turno, corredata dai filmati di videosorveglianza del Comune che hanno perfettamente ripreso i fatti osservati e documentato quanto accaduto, il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, e trattenuto nelle camere di sicurezza della Caserma Salvo d’Acquisto. Nella mattinata di ieri, il giudice Carta del tribunale della Spezia, dinanzi alla quale è stato condotto, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nella fascia oraria notturna nella provincia della Spezia.

Marco Magi